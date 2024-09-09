Штат Калифорния, США, 9 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Окружной суд Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству Google об отмене решений инстанций России о разблокировке YouTube-каналов российских СМИ, включая Russia Today, «Спас» и «Царьград». Это следует из расписания суда.

Globallookpress

«Слушания по ходатайству о предварительном вмешательстве — 6 декабря, в 10 утра (20:00 мск)», — приводят сообщение из расписания «РИА Новости».

Отмечается, что ходатайство об ускоренном изучении оснований должно быть подано до 10 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в окружном суде Калифорнии 28 августа состоялось первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград». Корпорация потребовала ввести антиисковые запреты из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов.

Партнёр адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что Google начала судебный процесс, чтобы заблокировать активность компаний РФ в зарубежных юрисдикциях, где исполняются судебные решения.

По мнению Зурабяна, причиной нынешних недовольств Google могло стать то, что её материнская компания Alphabet не освещала в публичной отчётности данные о судах, создавших риски для зарубежных активов компании. Alphabet в своей отчётности указывала на наличие юридических вопросов, связанных с Россией, но не считала, что они окажут «существенное негативное влияние».

В отчетности Google также нет информации о том, что суд в ЮАР вынес решение об аресте всех активов корпорации на территории страны в обеспечение заявления телеканала «Спас». В свою очередь юрист Дмитрий Аграновский высказал мнение, что Google могла скрыть от акционеров данные о наложении штрафов на компанию в России, а также возможный арест активов в ЮАР.

Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и других стран по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом.

При этом есть предположение, что суд Калифорнии может отменить выданный 21 августа запрет российским СМИ вести процессы за границей, оставить его в силе и отложить судебное заседание.