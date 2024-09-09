Москва, 9 сентября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Результаты единого дня голосования показали высокий уровень доверия и консолидации россиян вокруг тех, кто смог предложить эффективные пути развития регионов и показал, что может реально работать. К такому выводу пришли спикеры круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы 2024: основные итоги».

Иван Шилов ИА Регнум

Так, собравшиеся отметили, что российская избирательная система снова доказала свою устойчивость, легитимность и прозрачность.

«Выборы — одна из обязательных характеристик в политической системе. Выборы в этом году были двойные: выборы президента и выборы в единый день голосования. Это чрезвычайно важно, потому что президентские выборы всегда определяет рамку, повестку, многие идеологические тренды. Определяющей остается роль лидера, потому что созданная политическая система позволяет гармонично реализоваться разным субъектам с учетом этой роли лидера. Люди видят во Владимире Путине надежду», — сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он также отметил, что избирательная система показала свою адаптивность, «чувствительность»: игроки, акторы чувствительны к разного рода запросам избирателей, к событиям в повестке. Они это продемонстрировали, реагируя на те или иные сигналы. В то же время результаты выборов в регионах показали, что в стране есть набор партий, готовых бороться и побеждать. Это свидетельство открытости и эффективности системы, объяснил Чеснаков.

Ещё одним важным фактором эксперт назвал легитимность политической системы. Это в том числе продемонстрировали прошедшие выборы.

«Всё устоялось, но в целом есть ожидание перехода к следующему этапу — к выборам в Государственную думу. Выборы в 2024 году показали, что всё идёт по плану», — резюмировал Чеснаков.

При этом политолог, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов указал не только на большую конкуренцию на выборах, но и на высокую явку.

«Например, в Москве на один мандат было до 9 кандидатов. С точки зрения легитимности, есть экспертный уровень анализа, но что это значит для людей? Это доверие существует как к избирательной системе, так и к субъектам выдвижения, политическим партиям и их кандидатам. Каждый кандидат нашел своего избирателя, и в целом люди относятся к выборам с высоким доверием. Это, в свою очередь, обуславливает явку», — пояснил специалист.

За редким исключением в выборах высших должностных лиц регионов приняло участие большее число избирателей, чем на предыдущих выборах. Например, в Челябинской области голосовать пришли 48,96% против 45,15% в 2019 году. В Забайкальском крае показатель 43,99% по сравнению с 35,07% в 2019 году.

Отдельно Асафов отметил явку в Курской области, где она составила рекордные 61,56% (против 41,56% в 2019 году).

«Не в последнюю очередь это вызвано тем, что люди эмоционально заряжены, мобилизованы и готовы отстаивать свою землю», — указал он.

Так, победы в своих регионах одержали все действующие губернаторы либо врио, предложенные президентом. На утро 9 сентября, например, в Хабаровской крае, уверенно лидировал Дмитрий Демешин, кандидат от партии «Единая Россия», который с мая 2024 года занимал пост врио главы региона. Он набрал более 81% голосов избирателей.

Демешин поблагодарил жителей Хабаровского края за оказанную ему поддержку и доверие на выборах губернатора. Он отметил, что результаты голосования подтвердили запрос общества на справедливость и защиту интересов граждан.

«Хабаровский край нуждается в перезагрузке работы власти. Власть должна и будет работать для хабаровчан, решения их проблем, повышения качества жизни каждого человека», — написал он в своих соцсетях.

Прозрачность выборов обеспечили многочисленные наблюдатели. На избирательных участках работали почти 170 тыс. человек, среди которых более 71 тыс. представляли 14 политических партий, более 43 тыс. — кандидатов, а более 55 тыс. — общественные палаты.

Всё это подтвердило открытость политической системы и обеспечило невмешательство в избирательный процесс. Так, характерной чертой ЕДГ-2024 стало минимальное количество нарушений и инцидентов.

Эксперт Асафов объяснил это и высоким уровнем организации выборов, сознательности избирателей и кандидатов.

«Как показывает явка, люди охотно участвуют в выборах, для них это важно — участие в политической жизни страны и формирование власти своих представителей для достижения целей по развитию своих регионов», — добавил он.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в свою очередь отметил, что прошедший единый день голосования — предпоследняя репетиция перед выборами в Государственную думу в 2026 году. Сейчас партии «искали своё лицо».

По его словам, «Единая Россия» за последние годы была перенастроена: Сергей Перминов, Евгений Ревенко и Александр Сидякин, а также Андрей Турчак, который сейчас перешёл на работу в Республику Алтай, сделали её современной и эффективной.

«Кроме того, «Единая Россия» стала рекордсменом по включению в списки кандидатов участников специальной военной операции», — указал эксперт.

Так, по итогам голосования 308 экс-бойцов СВО получили мандаты.

В то же время, как считает Минченко, КПРФ стала партией второго эшелона, так как у неё ест серьёзная проблема с лидерством — тема обновления лидерского состава коммунистов остаётся актуальной.

Кроме того, у КПРФ потерялся неформальный и формальный блок с представителями так называемых «рассерженных горожан» в крупных городах, что раньше давало толчок коммунистам как альтернативе партии власти, указал эксперт.

«В условиях консолидации вокруг флага и деморализации части оппозиционных избирателей — это повлияло на снижение результатов КПРФ. В частности, на выборах в Московскую городскую думу можно сопоставить цифры, которые были пять лет назад, с количеством мандатов, которые они получили сейчас — всего 3 мандата», — объяснил Минченко.

По его мнению, проблемы есть и у «Справедливой России — За правду», которая сейчас переживает идеологический кризис.

Зато хоть «Новые люди» много экспериментировали с различными формами агитации — с дополненной реальностью, с искусственным интеллектом и так далее, — они сумели применить «интересные ходы».

«Новые люди» подбирают здоровые силы, которые остались от партии «Яблоко». В партии подтягивают к себе тех людей, которые, возможно, находятся в протесте, но считают, что этот протест должен быть в умеренных и адекватных рамках. Нельзя не отметить победу Александра Даванкова в своем округе на выборах в Московскую городскую думу», — сказал эксперт. Говоря об ЛДПР, Минченко отметил потерю «инерции Жириновского».

По его словам, «ехать дальше» на имени и харизме умершего лидера партии уже невозможно. Партия сейчас находится в поиске новых путей привлечения избирателей и небезуспешно, резюмировал он.

Говоря об итогах голосования, эксперты также отметили передовой формат ЕДГ — граждане могли комфортно проголосовать в течение трёх дней или с помощью ДЭГ.

С 6 по 8 сентября в рамках ЕДГ-2024 прошло около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России, из которых в 21 субъекте избраны высшие должностные лица. В 13 регионах прошли выборы депутатов законодательных органов и голосование на муниципальном уровне. Также в эти дни выбирали депутатов в Государственную думу России по трём одномандатным округам: Хакасскому № 35, Унечскому № 78 и Южному № 154.