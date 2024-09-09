Москва, 9 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, сообщается 9 сентября на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Валерий Шарифулин/ ТАСС

Таким образом, результаты Устюгова, показанные с 27 августа 2013 года и до завершения карьеры в сезоне-2013/14, будут аннулированы. Также спортсмена лишат золота Олимпийских игр, которое он завоевал в составе эстафетной команды.

Результаты Слепцовой будут аннулированы с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2020 года Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Устюгова и Слепцову, которые к тому времени уже завершили карьеру, на основании данных московской лаборатории. Устюгова признали виновным в применении запрещённого вещества оксандролона, Слепцову — в употреблении остарина.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Её лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

В начале года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство США активизировало усилия, чтобы сорвать предстоящие спортивные мероприятия в России. Он отметил, что многие международные спортивные федерации чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Вашингтона касаемо недопуска россиян к соревнованиям.