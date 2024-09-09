Москва, 9 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Жительница Австралии Жасмин Страга, которая во всём поддерживает Украину и ВСУ, прилетит в Россию по приглашению гендиректора «Цирка на Цветном бульваре» Максима Никулина, сообщил в своём Telegram-канале директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Кадр из соцсети

По его словам, Никулин её позвал в качестве члена жюри на Международный цирковой фестиваль «Артист».

«Второй год подряд ярая русофобка и человек, который во всём и уже давно поддерживает Украину и ВСУ, будет судить и наших с вами молодых артистов», — добавил Запашный.

Директор Большого Московского государственного цирка подтвердил свои слова скриншотами со страниц Страги в соцсетях, где она писала множество постов в поддержку киевского режима.

В Telegram-канале «Цирка на Цветном бульваре» 8 сентября был опубликован состав жюри на Международном фестивале «Артист» в Цирке Никулина». Среди судей, которых возглавляет Максим Никулин, присутствует Жасмин Страга, которая представлена как директор Всемирной федерации цирков, представитель стран Австралии и Океании по всем жанрам циркового искусства и вопросам участия животных в цирке при ЮНЕСКО, основатель директор Австралийского международного циркового фестиваля.

Год назад Запашный уже обвинял Никулина в пристрастном отношении к проукраинским западным коллегам. В частности, в публичной поддержке президента Всемирной организации цирков Урса Пилса. Никулин на это ответил, что якобы не существует ни одной публикации и ни одного высказывания Пилса, где он поддерживает Украину. По его словам, Пилс как человек цирка поддерживает только артистов, в том числе украинских.

Как передавало ИА Регнум, в мае артисты цирка привезли в Луганск спектакль «И100РИЯ» в рамках гастролей «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского». На премьере спектакля был аншлаг, а все вырученные средства направили на нужды Луганского цирка. Народные артисты России, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что их не пугают возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс.

По словам Эдгарда Запашного, они с братом уже давно попали под украинские санкции, а карточки артистов появились на сайте «Миротворец». При этом артисты не отслеживали ситуацию с санкциями от европейских стран или США. Во время проведения специальной военной операции братья не покидали страну.