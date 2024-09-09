Лондон, 9 сентября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса лечения от рака.

Royal.uk

О завершении курса лечения принцесса сообщила в соцсетях в опубликованном личном видео, в котором она проводит время с принцем Уильямом и своими детьми.

«Лето подошло к концу, и я не могу передать вам, какое это облегчение, когда я наконец-то завершила курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжёлыми для нас как для семьи. Жизнь, какой вы её знаете, может измениться в одно мгновение», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, с ноября 2023 года принцесса Уэльская перестала появляться на публике. В январе стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник Лондона. Первые кадры с ней появились в марте. Позже она выступила с видеообращением, в котором заявила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.

В конце марта королева-консорт Камилла сообщила, что добрые пожелания очень поддерживают принцессу.