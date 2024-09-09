Вашингтон, 9 сентября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Киеву, несмотря на критику со стороны ООН, следует из ежегодного доклада коалиции Cluster Munition Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент США Джо Байден одобрил пять поставок на Украину американских кассетных боеприпасов, доставляемых артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и баллистическими ракетами», — сказано в докладе.

Его авторы добавили, что Киев в указанный период мог приобрести кассетные боеприпасы из других государств, однако «сообщения о таких поставках были опровергнуты заинтересованными странами».

Согласно документу, в 2023 году из-за кассетных боеприпасов в мире погибли или получили ранения 219 человек. В украинском конфликте за минувший года было зафиксировано более 50 атак с применением кассетных боеприпасов. Количество пострадавших при этом в докладе не уточняется.

В 2023 году сообщения о новых жертвах кассетных боеприпасов также поступали из других стран, включая Ирак, Азербайджан, Ливан, Мавританию, Сирию.

Ранее ИА Регнум передавало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал украинскую сторону немедленно прекратить использование кассетных снарядов.

Решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину власти США приняли летом 2023 года. Джо Байден назвал это «трудным, но необходимым решением». Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что киевские власти дали США письменные гарантии не применять кассетные снаряды по целям в России.

В МИД РФ отмечали, что передача кассетных снарядов поставит под удар мирных жителей и приведёт к затягиванию кризиса. ВСУ уже неоднократно обстреливали кассетными боеприпасами несколько российских регионов, в том числе ДНР и Белгородскую область.

Власти США не так давно называли использование кассетных боеприпасов военным преступлением, а теперь сами поставляют их Киеву, напомнил президент России Владимир Путин.