Киев, 9 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает реальное число дезертиров, бежавших из рядов ВСУ, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Представитель армии сообщил мне шокирующий факт. Двести тысяч солдат дезертировали из украинской армии!» — написала Панченко в своём аккаунте в соцсети X.

По её словам, это сопоставимо с численностью бундесвера.

«Зеленский нам врёт и занижает число дезертиров?» — заключила Панченко.

Ранее депутат Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в Вооружённых силах Украины носит массовый характер.

Парламент Украины накануне одобрил законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство. Согласно новому закону, военнослужащие, впервые самовольно оставившие воинскую часть, не понесут наказания, если вернутся на службу до завершения досудебного расследования.

19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мер по мобилизации мужчин в армию. Возраст призыва на фронт снизили до 25 лет, военнообязанных обязали явиться в военкомат для обновления данных, введя крупные штрафы за неявку. Также в стране ввели заочное вручение повестки в военкомат.