Руза, Московская область, 9 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Пилотом самолёта «Алекс-251», упавшего возле подмосковного аэродрома Ватулино, оказался лётчик-испытатель Александр Иванов, которого ранее уволили за опасный трюк — фигуру пилотажа «бочка» на авиалайнере. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

«Разбившимся в Подмосковье «Алекс-251» управлял лётчик-испытатель SSJ-100, которого уволили за то, что он сделал «бочку» на лайнере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот, ранее проводя испытания самолёта SSJ-100, выполнил маневр «бочка», который руководство сочло воздушным хулиганством. После проверки мужчину отправили в отставку.

По данным Telegram-канале, Иванов был лётчиком-испытателем 1 класса, в 1995 году его наградили орденом Мужества за испытания палубной авиации в условиях Заполярья.

Как передавало ИА Регнум, о крушении самолёта стало известно 9 сентября. Изначально сообщалось, что разбился самолёт Ан-2, позже стало известно, что это самолёт-амфибия «Алекс-251». По предварительной информации, самолёт проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.