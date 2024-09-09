Москва, 9 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Российским бойцам буквально чудом удалось уцелеть при обстреле со стороны ВСУ. Несмотря на практически полностью уничтоженный ударом грузовик «Урал», солдаты спаслись. Об этом рассказали главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой волонтёры в Брянской области.

Кадр из видео ИА Регнум

Неравнодушные жители региона и волонтёры некоторое время назад начали плести не только маскировочные сети на нужды фронта, но и браслеты-обереги для бойцов. Инициативная группа собирается в небольшом храме в одном из брянских посёлков, где не только собирают гуманитарную помощь и плетут сети, но и молятся за русскую армию.

«Ребята были в этих браслетах. Они мне присылают видео, где осколками посекло «Урал». И они говорят, это какое-то чудо было, что «Урал» — всё, больше не едет никуда, а мы живы. Мы живы, говорят, мы верим, что всё-таки ваши сети — из храма и ваши браслеты «Живые помощи», — рассказала волонтёр.

По словам волонтёров, в связи с СВО многие в регионе, в их родном посёлке, обратились к Богу, начали молиться за бойцов и за себя.

Те, кто начал плести браслеты, искренне верят, что такие обереги могут спасти военных в самых непростых ситуациях.

При этом, отметили общественники, сами жители разделились будто на два лагеря: тех, кто привык к происходящему и в целом старается не обращать внимание на СВО, и на тех, кто мобилизовался и старается помочь фронту, чем может.

При этом сами волонтёры понимают, что тоже рискуют. Например, уже были случаи, когда украинские дроны целенаправленно охотились именно на волонтёров. Другой важной целью для ВСУ стали батюшки. Но никто их местных отказываться от своей деятельности не намерен.

Ранее беженцы из Курской области, которые прибыли в Брянской область, рассказали о зверствах ВСУ, свидетелями которых они стали.