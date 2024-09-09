Москва, 9 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Прощание с ведущем КВН Александром Масляковым пройдёт в «Планете КВН» 11 сентября. Об этом сообщил секретариат площадки.

Алексей Дружинин / РИА Новости

«Да, церемония пройдет у нас на площадке. Время проведения пока уточняется», — приводят слова секретаря «РИА Новости».

Ожидается, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Предположительно, ведущего похоронят рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых».

Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.

9 сентября президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Глава государства подчеркнул, что светлая память об Александре Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, а также многочисленных поклонников его творчества.