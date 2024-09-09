Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию украинского конфликта тогда, когда поймёт, о чём там пойдёт разговор, заявил 9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.

РИА Новости/МИД РФ

«Речь идёт не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идёт о том, что обсуждать», — отметил Лавров.

Такая встреча будет возможна, уточнил российский министр, когда Москва увидит серьёзную готовность защищать права человека, которые Запад, по словам Лаврова, всегда на своих знамёнах гордо выносит по любому вопросу, только не по украинскому.

«И все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать в урегулировании, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы», — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия считает, что Запад не хочет договариваться по-честному по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва никогда всерьёз не рассматривала формулу главы киевского режима Владимира Зеленского по Украине.

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 2 сентября заявил, что противники Москвы могут возобновить тему переговоров на фоне провала нападения ВСУ на Курскую область, которое произошло 6 августа.

Он также отметил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, но нужно разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область.