Москва, 9 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Москве участники программы «Миллион призов» пожертвовали 53 миллиона рублей на благотворительность. Об этом сообщает портал правительства и мэра столицы.

Портал мэра и правительства Москвы

В публикации указано, что участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» уже направили на благотворительность более 53,2 миллиона рублей. Они сделали это при помощи призовых баллов, разыгранных среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

Как отмечается в сообщении, почти 31,8 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители призовой акции направили на поддержку участников спецоперации и жителей приграничных районов Курской области. Остальную сумму они перечислили благотворительным организациям, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Розыгрыши проходили среди граждан, проголосовавших на выборах онлайн или при помощи терминала на избирательном участке. Их победители получили одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов, которые потом можно было обменять на скидки у партнёров акции или пожертвовать на благотворительность.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 сентября в Москве прошёл третий, заключительный розыгрыш акции. В последний розыгрыш попали избиратели, которые голосовали с 20:01 7 сентября и до окончания выборов 8 сентября.