Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Позиция США о сохранении своей монополии на Ближнем Востоке провалилась, заявил 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде.

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По его словам, Соединённые Штаты Америки хотят сохранять свою монополию на любые процессы на Ближнем Востоке.

«То, что эта позиция провальная, уже мы убеждались не раз. И сегодняшняя дискуссия с нашими коллегами из арабских стран Персидского залива это в полной мере подтвердила», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты Америки усилят своё военное присутствие в Ближневосточном регионе путём переброски туда крейсеров с эсминцами и дополнительной авиации. По словам главы Пентагона, такое решение было принято на фоне нарастания эскалации на Ближнем Востоке, ответственным за которую он считает Иран.

Обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Он подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого ближневосточного кризиса. Страна также старается урегулировать вопрос с освобождением заложников в Палестине и добивается в этом определённых результатов.