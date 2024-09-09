Донецк, 9 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Более 100 т гуманитарной помощи было направлено из Донецкой Народной Республики (ДНР) в Курскую область. Об этом сообщил исполняющий обязанности молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Суммарно из ДНР в Курскую область уже направленно более 100 тонн гуманитарной помощи. В её состав вошла одежда, бытовая химия и продукты питания», — приводит слова Макарова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Так, по информации Макарова, в Курской области находятся 14 волонтёров из ДНР, включая добровольцев из команды Всероссийского студенческого корпуса спасателей​ и Молодёжного крыла Народного фронта.

Также ожидается прибытие новых волонтёров в регион для работы в объединённом штабе гумпомощи. Добровольцы помогают принимать и доставлять гуманитарные грузы, транспортировать раненых и маломобильных, а также работают в пунктах временного размещения, рассказал Макаров.

В это же время Российский Красный Крест (РКК) объявил о совместном с Союзом медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» сборе средств для помощи детям семей сотрудников организаций сферы здравоохранения, эвакуированных из приграничных районов Курской области. Отмечается, что сбор продлится до 30 ноября 2024 года, но может быть продлен в зависимости от ситуации.

Как отметил президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, помощь коллегам из Курской области, попавшим в трудную ситуацию, является общим долгом.

«Я благодарен Российскому Красному Кресту за желание помочь работникам сферы здравоохранения и собрать деньги, направив их точечно эвакуированным семьям и детям в дополнение к той поддержки, которую оказывает государство», — добавил Рошаль.

В РКК пояснили, что на собранные пожертвования будут организованы единовременные выплаты на каждого ребёнка из эвакуированных семей сотрудников сфере здравоохранения.

Выплаты будут осуществляться на расчётные счета семей либо выдаваться в виде предоплаченных банковских карт через региональные отделения РКК. Причём сумма выплат будет зависеть от собранной суммы.

В свою очередь председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что важно оказать поддержку детям в условиях стресса и неопределённости.

Уточняется, что списки детей будут подготовлены региональными отделениями «Национальной медицинской палаты» совместно с региональными органами власти в сфере здравоохранения. Постепенно перечень регионов может быть расширен.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее МЧС сообщило, что за неделю в Курскую область доставили свыше 170 т гуманитарной помощи. Всего с начала работ 169 колонн доставили порядка 4000 т гуманитарных грузов. Кроме того, для покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ граждан в 30 регионах организовали 203 пункта временного размещения. В них находятся более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,7 тыс. детей.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. По данным на 9 сентября, ВСУ за время боёв в Курской области потеряли более 11,4 тыс. военных и 89 танков.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.

Сотрудники Российского Красного Креста помогли найти более 350 человек из Курской области.