Луганск, 9 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) начали выдавать карты болельщиков, которые позволяют посещать спортивные соревнования на территории всей России, передаёт Луганский информационный центр.

Global Look Press

Данная карта позволяет покупать билеты и абонементы на спортивные мероприятия, а также предоставляет доступ на стадион. Карту выпускают в электронном виде, она доступна пользователям в личном кабинете портала «Госуслуги».

«Карту может получить любое лицо, у которого есть учётная запись на «Госуслугах». Единственный документ, который необходимо предъявить — это паспорт»,сказал директор МФЦ ЛНР Виталий Седых.

По его словам, карта понадобится болельщикам, выезжающим за пределы ЛНР, чтобы поддержать любимые спортивные команды. Он добавил, что ранее жителям республики необходимо было обращаться в МФЦ на территории других регионов РФ, чтобы получить паспорт болельщика.

Ранее ИА Регнум передавало, что в России упростили получение карты болельщика. С 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет осуществляется удалённо.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика так же, как сейчас происходит получение карт и проход на стадион для футболистов, тренеров и технического персонала клубов ― в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.