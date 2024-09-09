Луганск, 9 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) начали выдавать карты болельщиков, которые позволяют посещать спортивные соревнования на территории всей России, передаёт Луганский информационный центр.

Global Look Press

Данная карта позволяет покупать билеты и абонементы на спортивные мероприятия, а также предоставляет доступ на стадион. Карту выпускают в электронном виде, она доступна пользователям в личном кабинете портала «Госуслуги».

«Карту может получить любое лицо, у которого есть учётная запись на «Госуслугах». Единственный документ, который необходимо предъявить — это паспорт», — сказал директор МФЦ ЛНР Виталий Седых.

По его словам, карта понадобится болельщикам, выезжающим за пределы ЛНР, чтобы поддержать любимые спортивные команды. Он добавил, что ранее жителям республики необходимо было обращаться в МФЦ на территории других регионов РФ, чтобы получить паспорт болельщика.

Ранее ИА Регнум передавало, что в России упростили получение карты болельщика. С 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет осуществляется удалённо.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика так же, как сейчас происходит получение карт и проход на стадион для футболистов, тренеров и технического персонала клубов ― в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.