Москва, 9 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Более 75 миллионов поездок совершили пассажиры за год по четвёртому Московскому центральному диаметру (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский». Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Он отметил, что ровно год назад в Москве был запущен МЦД-4.

«D4 стал самым протяжённым — его длина 86 км. Он прошёл через всю столицу и соединил подмосковную Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе», — сказано в публикации.

Собянин добавил, что 25 станций МЦД-4 являются московскими городскими вокзалами. По маршруту ходят современные поезда, а в мае 2024 года там запустили «Иволгу 4.0». К концу 2025 года на МЦД-4 планируют полностью обновить подвижной состав, включая маршруты дальнего пригорода.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа на территории Троицкого и Новомосковского административных округов начали строительство новой автомобильной дороги. Благодаря ей появится подъезд к станции Кокошкино МЦД-4 и железной дороги Киевского направления. Помимо этого дорога обеспечит выезд на Зайцевское шоссе из близлежащих жилых районов. Общая протяжённость автодороги составит 2,5 км, а в эксплуатацию её введут в 2025 году.