Москва, 9 сентября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В Москве во Всемирный день электротранспорта и столетний юбилей регулярного автобусного движения на маршрут вышел 2000-й электробус. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что до конца 2030 года в город поставят ещё порядка 3,9 тыс. электробусов. Благодаря этому наземный городской транспорт практически полностью перейдёт на электрическую тягу. По его словам, почти четверть парка наземного городского транспорта столицы — это электробусы российского производства. При помощи них комфорт поездок растёт, а негативное влияние на окружающую среду снижается.

Собянин добавил, что юбилейный электробус собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет следовать по маршруту М3 «Серебряный Бор — Проспект Будëнного», соединяющему северо-запад, центр и восток Москвы.

1 августа заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве с начала 2024 года электробусы вышли на 28 новых маршрутов. Он добавил, что на тот момент по столичным маршрутам работало порядка 1,8 тыс. электробусов.