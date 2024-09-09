Киев, 9 сентября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) вводит ограничение на покупку украинскими гражданами за рубежом часов, ювелирных изделий и коллекционных предметов, сообщается 9 сентября на сайте регулятора.

Elena__Knyazeva/Global Look Press

Так, с 10 сентября по картам украинских банков в месяц можно будет тратить не более 100 тыс. гривен ($2,43 тыс.) на покупку «часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет, марок и т.д.».

Кроме того, ежемесячная оплата менеджерам и агентам по недвижимости ограничивается суммой в 500 тыс. гривен ($12,17 тыс.).

В нацбанке объяснили это необходимостью «противодействия непродуктивному оттоку капитала с Украины».

Как передавало ИА Регнум, по данным НБУ, украинцы стали всё активнее переводить сбережения в иностранную валюту или забирают деньги с банковских счетов на фоне рекордного падения курса гривны.

Так, объём гривневых вкладов с начала года сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до 9,5 млрд долларов в эквиваленте. Общий депозитный портфель физлиц уменьшился на 0,3%, до 1,138 трлн гривен.

3 августа международное агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».

14 августа Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ограниченный дефолт» (RD).