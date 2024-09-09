Казань, 9 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника Казанского танкового училища Валерий Хахин найден мёртвым у себя дома в Казани, сообщил 9 сентября источник ИА Регнум в окружении отставного полковника Хахина.

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«Можем подтвердить. Валерий Рэмович скончался», — сказал собеседник агентства.

Подробности гибели Хахина он не привёл.

Местные СМИ пишут, что супруга Хахина, вернувшись домой с дачи, не смогла попасть в квартиру и вызвала сотрудников МЧС. В доме они обнарушили погибшего полковника. По предварительным данным, Хахин был убит.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Валерий Хахин родился в Казани 4 августа 1955 года. Окончил Казанское танковое училище, поступил на службу в армию. Хахина направили в Восточную Германию, где он командовал танковым взводом в группе советских войск. В 1993–1997 годах был заместителем начальника Казанского танкового училища по вооружению, затем ушёл в отставку и занялся бизнесом.