Санкт-Петербург, 9 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы города после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Петр Ковалев / ТАСС

Так, Беглов, которого выдвинула партия «Единая Россия», получил 59,8% (895 307) голосов избирателей. На втором месте оказался депутат петербургского парламента Максим Яковлев от ЛДПР с 18,34% (274 516) голосов. За ним идёт претендент от «Зелёных» Павел Брагин, за которого проголосовали 11,79% избирателей.

Как передавало ИА Регнум, в 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. В единый день голосования 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились 8 сентября в 20:00 по местному времени.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страны зарубежья попытались оказать влияние на проведение голосования в РФ, однако благодаря принятым мерам возможности этих попыток были сужены. Выборы прошли образцово и прозрачно, подчеркнул он.