Москва, 9 сентября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Министр обороны РФ по согласованию с ФСБ будет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в российском военном ведомстве. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном 9 сентября на портале правовой информации.

GLOBAL LOOK PRESS

«Министр устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В мае Владимир Путин подписал указ, согласно которому допущенные к гостайне россияне обязаны за 30 дней до выезда за рубеж уведомлять об этом Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР).

Требование распространяется в том числе на сенаторов, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, судей, глав муниципальных образований и адвокатов.