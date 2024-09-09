Москва, 9 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии Государственного совета по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Соответствующее распоряжение опубликовано 9 сентября на портале правовой информации.

РИА Новости / Алексей Бабушкин

«Утвердить состав комиссии Государственного совета РФ по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти», — говорится в документе.

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно назначен её председателем.

В мае Владимир Путин назначил помощника главы государства Алексея Дюмина секретарём Госсовета. Эту должность ранее занимал Игорь Левитин.

Государственный совет — это госорган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.