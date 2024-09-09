Каменский район, Ростовская область, 9 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Возникший после атаки украинского беспилотника пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области 28 августа полностью потушили. Об этом сообщила администрация района.

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«Пожар полностью потушен», — приводит сообщение администрации ТАСС.

28 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на нефтебазе под Каменском-Шахтинским, вспыхнувшем после атаки дрона ВСУ. Он уточнил, что люди не пострадали, угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа в Пролетарском районе Ростовской области после падения обломков беспилотников загорелось дизельное топливо на промышленных складах. В результате пожара пострадал 41 человек. Из этого числа 18 были госпитализированы.

4 сентября пожар потушили спустя более чем две недели с его начала.