Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с подписью игрока футбольного клуба «Реал» Винисуса Жуниора. Министры встретились 9 сентября в Эр-Рияде на полях седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Она подписана Винисиусом Жуниором, одним из игроков нашей сборной», — сказал Виэйра и передал российскому министру коробку с футболкой.

В ответ Лавров отметил, что ФК «Реал» является одним из его любимых клубов.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Лаврову в ходе его поездки в Куала-Лумпур помимо национальной рубашки из батика подарили именную майку сборной Малайзии по футболу.

Известно, что Лавров с детства любит футбол и является болельщиком ФК «Спартак», фанатом которого он стал ещё во время проживания в Ногинске.