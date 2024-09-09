Курск, 9 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Беженцы из Курской области, подвергшейся вторжению ВСУ, направились в разные регионы России, где местные жители, власти и волонтёры стараются оказать им всю возможную помощь.

Кадр из видео «ИА Регнум»

Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова в ходе визита в Брянскую область пообщалась с общественниками, которые поведали рассказы курян, вынужденных покинуть свои дома.

Так, по словам волонтёра Юлии, из Курской области приехали и пожилые люди, и многодетные семьи. Кто-то разместился у родственников, кому-то подыскали жильё у совершенно посторонних людей. При этом все, кто прямо или косвенно встретился с ВСУ, рассказывают страшные истории о зверствах украинских боевиков.

Так, одна из пенсионерок, которой удалось благополучно выехать из Суджи, поведала, что ВСУ заходили в населённый пункт в форме без опознавательных знаков. При этом говорили на чистом русском, и многие старики, изначально отказавшиеся эвакуироваться, принимали их за русских солдат.

«Они думали, что это русские солдаты идут и говорят: «Там молодёжь, дети есть?» На чистом русском говорили. Они [пенсионеры] думали, что наши ребята. Говорят, да, там есть вот ещё, в конце улицы. Давайте мы вас покормим, дадим вам всего. Но они [ВСУ] дошли до конца улицы и стали взрывать дома. Там, где есть молодёжь. Молодых людей и детей старались просто уничтожить», — передала рассказ пенсионерки Юлия.

Самой бабушке удалось эвакуироваться, она поселилась в Брянской области у дальних родственников. Однако, по словам волонтёра, таким людям всё равно нужна гуманитарная помощь, но многие стесняются просить и брать.

«Есть те, кто принимает это как должное, но большинство людей не заходят, не плачут, они все со своей болью… Некоторые приходят, говорят: нам надо обувь или халат, одеяло, тёплые вещи. Собираем, одеваем», — рассказала Юлия.

8 сентября, в Единый день голосования, жительница Брянской области Валентина Ивановна рассказала, что решилась прийти на участок и выразить гражданскую позицию, несмотря на больные ноги и возможные провокации ВСУ. По словам женщины, в непростое время было важно проголосовать.