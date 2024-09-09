Москва, 9 сентября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль заявил о планах переехать в Россию, сообщается 9 сентября в Telegram-канале Госдумы.

duma. gov.ru Пьер де Голль (слева) и Вячеслав Володин

Уточняется, что 9 сентября в Госдуме состоялась встреча Пьера де Голля с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, на которой обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также отношения двух стран и укрепление их культурных и гуманитарных связей.

«Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», — сказано в сообщении.

Ранее внук экс-президента Франции назвал плевком в память героев Второй мировой войны отказ французских властей приглашать Россию на 80-летие освобождение Парижа. Он добавил, что Россия заплатила самую тяжёлую и большую цену в борьбе с нацизмом, подчеркнув, что без партизанского духа Сопротивления и храбрости Красной армии Европа могла бы не освободиться от нацистского нашествия.

Как передавало ИА Регнум, в марте экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявляла, что окончательно переехала в Россию, так как считает её свободной страной. Она также рассказала, что уже «присмотрела место» в восточной части России, где хотела бы построить дом и остаться там жить.

Карин Кнайсль занимала пост главы австрийского МИД с 2017 по 2019 год и переехала в 2023 году в Россию. Она поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.