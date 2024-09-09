Руза, Московская область, 9 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. После крушения самолёта Ан-2 в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщается 9 сентября в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, о крушении самолёта стало известно 9 сентября. По предварительной информации, Ан-2 проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

31 августа самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку на окраине Владикавказа. Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек. После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан. После катастрофы госпитализировали семь человек.