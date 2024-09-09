Вашингтон, 9 сентября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд является массовой убийцей после её косвенного признания в том, что в 2022 году Вашингтон сорвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

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«Посмотрите на этого демона, массовую убийцу Викторию Нуланд, которая смеётся в лицо всем украинцам, признавая, что она сорвала мирную сделку с Россией», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.

По словам Доткома, несостоявшиеся переговоры могли бы предотвратить гибель более миллиона человек.

Ранее Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) косвенно признала, что Киев отказался заключать Стамбульские соглашения с Москвой после консультации с Вашингтоном и Лондоном.

По её словам, США не сильно были осведомлены о деталях и условиях Стамбульских соглашений. Украина, в свою очередь, попросила у Вашингтона совета по поводу перспектив заключения данного соглашения. Американской стороне стало очевидно, что условия России были якобы невыгодны для Украины, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.