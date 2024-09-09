Руза, Московская область, 9 сентября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолёта-амфибии RA1240G в Подмосковье, сообщили 9 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Телеграм-канал «МЧС России»

По предварительным данным, самолёт потерпел крушение недалеко от аэродрома Ватулино в подмосковном городе Руза.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, по данным Telegram-канала «112», 9 сентября в результате крушения самолёта погибли двое пилотов. По предварительной информации, воздушное судно проходило испытательный полёт и потерпело крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино.