Москва, 9 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Руководитель КВН, телеведущий Александр Масляков последние дни жизни провёл в отделении паллиативной помощи одной из больниц Москвы, передаёт Life.ru.

Пресс-служба Правительства Калининградской области

«С 82-летним ведущим были близкие», — уточняется в материале.

Сообщается, что Александр Васильевич давно не общался с журналистами и всё время находился с семьёй. В сезоне Высшей лиги 2022 года Масляков провёл только две игры, а в 2023 году не участвовал в съёмках.

В апреле 2024 года стало известно, что Масляков покинул пост ведущего КВН из-за рака лёгких. Опухоль у него была обнаружена в 2022 году после перенесённой коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых».

Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.

Глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов предложил увековечить память бессменного ведущего КВН. Он отметил, что через некоторое время можно будет подать заявку на установку мемориальной доски возле дома Маслякова. Депутат полагает, что появятся и другие предложения об увековечении памяти ведущего КВН.