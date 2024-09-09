Вена, 9 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Работа реакторов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не должна возобновиться, пока боевые действия угрожают безопасности объекта, заявил 9 сентября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

(сс) Администрация президента России

«Согласно рекомендации агентства, как мы понимаем, ни один реактор не возобновит работу, пока конфликт угрожает ядерной и физической безопасности станции», — сказал он по случаю открытия очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Гросси напомнил, что все реакторы ЗАЭС остаются в режиме «холодного останова», а ситуацию на объекте он назвал нестабильной.

«Регулярные взрывы, атаки БПЛА, стрельба, неоднократные перебои с внешним электроснабжением и другие вызовы увеличивают риск ядерной аварии», — сказал глава МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия периодически наносит удары по Курской и Запорожской АЭС. 11 августа из-за прилёта беспилотника ВСУ на ЗАЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). 17 августа украинский беспилотник сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

В конце августа Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы дать независимую оценку ситуации вокруг Курской АЭС. Он сообщил, что видел следы ударов БПЛА при осмотре территории станции, и выразил серьёзные опасения по поводу близость боёв к ядерному объекту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Гросси прекрасно понимает, кто наносит удар по станции. По словам представителя Кремля, вина Киева в нагнетании ядерной угрозы очевидна.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября предложил вообразить последствия зеркального ответа РФ, прокомментировав обстрелы со стороны ВСУ Курской и Запорожской АЭС.