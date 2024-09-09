Якутск, 9 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Особо крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата добыли на месторождении Эбелях в Якутии, сообщает 9 сентября пресс-служба группы компаний «Алроса».

Алроса

Работники компании «Алмазы Анабара» обнаружили кристалл во время ночной смены, когда промывали алмазоносные пески. Это произошло в конце лета. Алмаз направили на экспертную оценку морфологических характеристик.

«Это прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях», — отметили в компании.

Это второй алмаз с рекордным весом (1 карат равен 0,2 грамма), добытый в России менее чем за год. В сентябре 2023 года на месторождении Эбелях нашли кристалл весом 390,7 карата.

Это месторождение в Анабарском районе Якутии прославилось благодаря редким цветным и крупным алмазам, отметил генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев. Добычу здесь очередного алмаза-рекордсмена он назвал редким явлением и большой удачей для отрасли.

В 2017 году на россыпи Эбелях добыли самый дорогой алмаз в истории России — чистый розовый кристалл весом 27,85 карата. Из него огранили бриллиант «Призрак розы», проданный в 2020 году на аукционе Sotheby’s за $26,6 млн.