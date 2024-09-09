Львов, Украина, 9 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Во Львовской области автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб водитель и пострадали 12 военных. Об этом сообщает украинские издание «Страна. ua».

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«Во Львовской области в ДТП попал автобус с военными. Он столкнулся с грузовиком», — сказано в публикации.

По данным издания, ДТП произошло на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе в 3:30 ночи по местному времени (совпадает с мск). В результате аварии погиб водитель автобуса, 12 военных получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (минстратегпром) Ярослав Олейник и его жена погибли в ДТП в Житомирской области. Отмечается, что на дороге в Житомирской области военный ВСУ на автомобиле Mitsubishi L-200 наехал на дикого кабана, который лежал на дороге. В результате водитель потерял управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник со своей женой.

Олейник с супругой погибли на месте от полученных травм, водитель Mitsubishi L-200 был госпитализирован.