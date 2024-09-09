Москва, 9 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы спортсмена-инструктора сборной России по дзюдо «Центра спортивной подготовки сборных команд России», члена санкт-петербургского «Клуба дзюдо Турбостроитель» Мадину Таймазову. Соответствующий указ опубликован 9 сентября на официальном портале правовой информации.

РИА Новости / Максим Богодвид

«За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации, активную общественную деятельность наградить орденом Дружбы Таймазову Мадину Андреевну», — говорится в документе.

Помимо этого, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев и чемпион мира и Европы Арман Адамян. Кроме того, Владимир Путин наградил главу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлина орденом Александра Невского.

Ранее генеральный менеджер сборной РФ по дзюдо Эцио Гамба заявлял, что президент России уже не занимается дзюдо профессионально, но отлично показывает себя на тренировках, в частности хорошо двигается. К тренерам и соперникам глава российского государства относится с уважением, сказал он.

Гамба также рассказал, что Путин уделяет большое внимание развитию дзюдо в России, приезжал тренироваться дважды в год и знает всех участников сборной по именам. Для дзюдоистов присутствие президента страны было большим стимулом, добавил Гамба.