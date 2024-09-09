Москва, 9 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. На данный момент сфера электроэнергетики в России получает недостаточно финансирования, а резервы, которые были созданы во времена СССР, уже исчерпаны. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — приводит его слова ТАСС.

По словам Цивилёва, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей. Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с высокими рисками в электроэнергетике и реализует меры, снижающие аварийность и повышающие надёжность тепловой генерации.

Ранее Минэнерго заявило, что запуск энергетического рынка на Дальнем Востоке поспособствует вводу новых угольных электростанций, а в дальнейшем гидроэлектростанций и атомных электростанций.

Также Цивилёв проинформировал, что Дальний Восток станет флагманом развития российской энергетики из-за темпов роста и запасов энергоресурсов. По его словам, Минэнерго собирается до конца года представить обновленную энергостратегию-2050.

Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток флагманом России в новой экономической реальности. Глава государства уточнил, что регион фактически стал важнейшим фактором укрепления российских позиций в мире.

Кроме того, Путин поручил создать программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке. Также российских лидер дал поручение подумать о строительстве в регионе атомных электростанций.