Москва, 9 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Безработный москвич Сергей К. в поисках любви на сайте знакомств наткнулся на украинского мошенника и едва не лишился крупной суммы денег. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника агентства, 22-летний мужчина планировал познакомиться с девушкой на одном из сайтов знакомств. В конце августа ему написала некая Дана. Она предложила обменяться интимными фото, а затем и встретиться в реальной жизни.

Сергей согласился, но вскоре понял, что попал в ловушку мошенников. «Девушка» практически сразу начала отправлять ему угрозы с требованием 100 тыс. рублей. В противном случае фотографии Сергея обещали отправить всем его близким, друзьям и коллегам.

Так как таких денег у безработного москвича не оказалось, он решился оформить кредит, попутно отчитываясь перед мошенником обо всех своих действиях.

Аферист в свою очередь назвал Сергею номер карты, на который следовало перевести средства. Москвич отправил перевод, но приложение выдало ошибку.

Тогда злоумышленник предоставил номер другой карты, но перевод снова не прошёл. Попытки повторялись ещё трижды на разные номера телефонов и карт, но ни разу не завершились успехом. Ситуация явно вывела мошенника из себя. Он даже прекратил вести диалог с Сергеем от имени женщины и записал несколько голосовых сообщений, в которых отчётливо был слышен украинский говор, а также начал звонить с украинского номера, угрожая москвичу отправить всем его интимные фото.

Однако переводы осуществить Сергей так и не смог, а вскоре узнал, что его снимки действительно были отправлены близким. Мужчина обратился в полицию.

5 сентября сообщалось, что мошенники похитили у жительницы Москвы более 13,8 млн рублей, пригрозив возбудить в отношении неё уголовное дело. Женщина не сразу поняла, что говорит с аферистами, и совершила несколько переводов.