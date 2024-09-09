Николаев, Украина, 9 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Украинские власти готовят «армию вторжения» численностью до полумиллиона человек, которая весной 2025 года будет атаковать черноморский регион, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью телеканалу «Царьград».

Lev Radin/Global Look Press

«Сейчас мобилизовывают порядка 700-900 тысяч. Минимум 500 тысяч штыков к весне будут», — сказал он.

Лебедев связал это с тем, что российские войска не будут наступать зимой, поэтому у Украины есть время на пополнение рядов для дальнейших боевых действий.

По мнению Лебедева, российской стороне «нужен фронт в Одессе», что позволит обезопасить Крым, Новороссийск, в целом весь берег Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволили призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 августа потребовал от Запада вернуть на Украину граждан, бежавших из страны от принудительной мобилизации. Он пообещал для этого создать так называемое министерство единства.

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину и на следующем этапе там будут брать в ряды украинских формирований студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Также российский лидер подчеркнул, что украинская армия несёт очень большие потери.