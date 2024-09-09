Москва, 9 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Константину Борисову звание Героя России за мужество и героизм при полёте в составе экипажа Международной космической станции (МКС). Соответствующий указ размещён 9 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.

НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу», — сказано в документе.

Кроме того, этим же указом Борисову было присвоено почётное звание «лётчик-космонавт Российской Федерации».

Ранее ИА Регнум передавало, что Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС.

27 мая 2023 года российский лидер учредил в России государственную награду — орден Гагарина. Он будет присуждаться за заслуги в космонавтике. В частности, за успешный пилотируемый полёт корабля и участие в организации полёта, за заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности.

Также награду будут вручать за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, за успехи в подготовке учёных и инженеров.