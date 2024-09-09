Полтава, Украина, 9 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В городе Лубны Полтавской области Украины мужчина погиб, взорвав гранату у магазина, пишет издание «Страна. ua».

Petrov Sergey/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 8 сентября. Отмечается, что 53-летний мужчина бросил гранату в группу людей и убежал.

В результате ранения получили три человека. Позже выяснилось, что сам нападавший не выжил, его тело с многочисленными травмами нашли недалеко от места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа в Одесской области мужчина бросил гранату в компанию отдыхающих, пять человек получили ранения.

В июне пьяный боец нацгвардии Украины взорвал гранату в одном из дворов в Киеве, в результате чего получили повреждения 11 автомобилей.

12 мая в городе Бровары на Украине мужчина взорвал гранату на бульваре Независимости. В результате этого пострадали два человека, включая сотрудника полиции. По информации местных СМИ, бросивший гранату страдал посттравматическим стрессовым расстройством и сделал это, когда якобы убегал от полицейского.