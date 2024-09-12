Москва, 12 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Молодые студенты-архитекторы получили шанс представить свои идеи по благоустройству городских пространств — для них 15 сентября стартует национальный конкурс «Благоустрой!». Его победители не только смогут реализовать свои проекты в разных сферах урбанистики, но и пройти практику в ведущих архитектурных бюро и побороться за главный приз конкурса — 1 млн рублей.

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Идею запуска конкурса «Благоустрой!» поддержал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он же возглавит экспертную комиссию по отбору победителей. А принять самое активное участие в благоустройстве городов будущим архитекторам и градостроителям от 17 до 35 лет поможет национальный проект «Жильё и городская среда».

Конкурсанты сразятся в четырёх основных номинациях и двух партнёрских. Так, молодые архитекторы могут представить свои проекты благоустройства парковых территорий, центральных площадей, набережных, дворов, научных детских площадок, объектов туристской инфраструктуры.

К примеру, «Росатом» ждёт от участников разработок проектов туристской инфраструктуры в «атомных» городах России. Победителям этого направления компания предложит возглавить рабочую группу по реализации собственного проекта.

АНО «Национальные приоритеты»

Свою номинацию учредило и архитектурное бюро «Народный архитектор». Автора лучшего проекта научной детской площадки в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий пригласят на стажировку. А в случае заинтересованности заказчиков разработчику выплатят и авторский гонорар.

Помимо этого, конкурсанты смогут перенять опыт и знания от лучших урбанистов и архитекторов страны в рамках обучающих программ. Благодаря двум образовательным акселераторам участники узнают о современных подходах к созданию городской среды, особенностях разработки проектов общественных пространств и мастер-планирования, а также получат обратную связь по своим конкурсным идеям. Своим опытом и практическими решениями, например, поделятся эксперты Института развития ДОМ.РФ.

«В своей работе мы уделяем особое внимание образовательным проектам для специалистов в области городской среды, урбанистики и архитектуры. Многие из наших выпускников программы Архитекторы.рф и совместного проекта с РАНХиГС вносят значительный вклад в формирование устойчивого развития городов», — говорит директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Ведущие специалисты в сфере архитектуры, урбанистики и градостроительстве будут сопровождать участников на протяжении всего конкурса. При разработке всех проектов конкурсантам рекомендуется учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

Полуфиналисты конкурса в основных номинациях, которых выберут региональные члены жюри, получат возможность выдвинуть свои проекты на всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в 2025 году. А в случае победы проект будет реализован по программе нацпроекта «Жильё и городская среда». Предыдущие четыре сезона всероссийского голосования помогли отобрать более семи тысяч объектов, из них 4,6 тысячи проектов уже реализовано.

Например, за проект студентки кафедры архитектуры Анастасии Хохловой по благоустройству парка Победы в Черняховске Калининградской области горожане отдали почти 10 тысяч голосов. Московская студентка проходила в калининградском городе практику и настолько вдохновилась его уникальной архитектурой, что смогла разработать колоритную концепцию развития парка. В итоге работа была поддержана руководством города и понравилась его жителям.

Анастасия считает, что благодаря таким студенческим конкурсам, как «Благоустрой!», в стране будут выпускаться ещё более квалифицированные молодые специалисты, которые смогут дальше развивать наши большие и малые города.

Полуфиналистов конкурса определят в конце декабря 2024 года. А в начале марта следующего года состоится очная защита работ финалистов в Москве. Победителей в каждой номинации ждёт архитектурная экспедиция от «Росатома» в один из «атомных» городов России и стажировки в ведущих архитектурных бюро. Площадками для стажировок в очном и заочном формате станут региональные отделения Общероссийской организации «Городские реновации» и проектной мастерской «Городские зодчие».

Возможность стажироваться в архитектурных и конструкторских бюро очень важна для приобретения опыта, считает бывшая студентка Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального вуза имени М. К. Аммосова, а ныне архитектор-дизайнер архитектурного бюро «GRD: » Дайаана Данилова.

Свою карьеру она начала с участия в разработке заявки на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. В рамках работы над проектом парка «Укулан» в якутском городе Томмот девушка изучала картографические изображения города, рельеф, ландшафт, площадь населённого пункта, а также провела анализ территории, что помогло визуализировать задумку и победить.

«Незамерзающий парк «Укулан» был введён в октябре 2023 года. Впоследствии меня пригласили на работу в архитектурное бюро GRD. Я считаю, что студентам очень полезно принимать участие в подобных проектах, это даёт профессиональный опыт, полезные знакомства, более углублённые знания и возможность заявить о себе», — говорит Данилова.

Возможность проявить себя, приобрести практические навыки управления проектами и грамотно расставлять приоритеты помогает, в свою очередь, вывести задачу благоустройства российских городов на новый уровень, считает ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Юрий Сколубович.

«Мы как вуз всегда поддерживаем начинания и идеи наших студентов, помогаем им раскрывать свой потенциал. Ведь у молодых людей всегда много свежих, интересных идей, и их вклад в создание нашего будущего неоценим», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, каждый год по программе национального проекта «Жильё и городская среда» благоустраивается более 10 тысяч общественных территорий. Всего за время реализации нацпроекта преобразилось более 67 тысяч общественных территорий. Новые точки притяжения появились в более чем 5,8 тысячи населённых пунктов. Особое внимание при создании общественных пространств уделяется активному вовлечению граждан.

Мероприятия по созданию комфортной городской среды будут продолжаться и по программам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который формируется в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и национальными целями развития.