Йошкар-Ола, 9 сентября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В возрасте 66 лет умер бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, который возглавлял регион с апреля 2017 по май 2022 года, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Егор Алеев/ТАСС Александр Евстифеев

«Ушёл из жизни выдающийся государственный деятель Александр Александрович Евстифеев», — написал Зайцев в своём Telegram-канале.

Действующий глава региона добавил, что всю свою жизнь Евстифеев посвятил общественной и политической деятельности. По словам Зайцева, Евстифеев занимал разные должности, включая пост главы республики Марий Эл, благодаря чему регион достиг «значительных успехов в социально-экономическом развитии».

Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 года в посёлке Бреды Челябинской области. Он окончил Свердловский юридический институт имени Руденко по специальности «правоведение». Также он получил образование в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации, где изучал специальность «финансы и кредит».

Александр Евстифеев был заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Он был членом Совета Федерации и председателем Девятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московской области.

6 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Евстифеева временно исполняющим обязанности руководителя республики Марий Эл. В сентябре того же года его избрали главой региона.