Владивосток, 9 сентября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Рейс Владивосток — Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на утро 9 сентября, задержали из-за технической неисправности воздушного судна, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Юрий Смитюк/ТАСС

«По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока им. В. К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток — Москва авиакомпании «Аэрофлот», запланированный к вылету 9 сентября в 8:40 (01:40 мск)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии» самолёт Airbus A320neo, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, из-за неполадок вернулся в аэропорт вылета.

Ранее самолёт, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. До этого он подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя почти час полёта.