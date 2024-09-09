Москва, 9 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В Касабланке (Марокко) завершился IV Чемпионат мира по пляжному самбо. Российские спортсмены стали победителями командного турнира и завоевали наибольшее количество медалей в индивидуальном зачете. Соревнования прошли при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские спортсмены победили на Чемпионате мира по пляжному самбо

Чемпионат мира по пляжному самбо впервые провели на африканском континенте. В соревнованиях участвовали самбисты из 17 стран. В первый день состязаний спортсмены боролись за звание сильнейших в индивидуальном зачете в восьми весовых категориях. Россияне завоевали пять золотых и одну серебряную медали.

Во второй день прошел смешанный командный турнир. Каждая команда состояла из пяти человек (трое мужчины и две женщины) в пяти весовых категориях. Российские самбисты в полуфинале обыграли Камерун (3:0), а в финале уверенно одолели сборную — также с сухим счётом 3:0.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские спортсмены победили на Чемпионате мира по пляжному самбо

По итогам двух дней соревнований сборная России с шестью золотыми и одной серебряной наградой уверенно выиграла общекомандный зачёт турнира. На втором месте испанцы, третье поделили команды Нидерландов и Нигерии.

«Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо с 2013 года.