Москва, 9 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Диверсия на «Северных потоках» должна быть тщательно расследована, нельзя позволить причастным странам замять эту ситуацию, заявил 9 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

The Swedish Coast Guard/Global Look Press

«Мы абсолютно согласны, что террористический акт и диверсия в отношении «Северных потоков» должны быть тщательно расследованы. Несмотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношение к этой истории, замять дело», — подчеркнул он.

Днём ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как стало известно, что Украина была причастна к подрыву трубопроводов.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на «Северных потоках». Сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times (NYT) сообщала, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер также заявлял, что Запад не расследует это преступление. Он также заявил, что подрыв осуществили американские спецслужбы.