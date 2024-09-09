Москва, 9 сентября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Страны зарубежья попытались оказать влияние на проведение голосования в РФ, однако благодаря принятым мерам возможности этих попыток были сужены. Выборы прошли образцово и прозрачно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виталий Аньков/РИА Новости

По его словам, попытки Запада повлиять на внутриполитический ландшафт России продолжаются в электронном и иных видах.

«Выборы состоялись, они прошли, наверное, образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами НОМ», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Кремля.

В 49 субъектах России голосование стартовало 6 сентября и проходило в течение трёх дней. Как отметил представитель Министерства внутренних дел России Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов не наблюдалось. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте выборов президента России.