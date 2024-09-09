Киев, 9 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В школьном учебнике по украинскому языку для седьмого класса опубликовали карту Украины без Крыма, пишет 9 сентября издание «Страна. ua».

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По словам соавтора учебника Анастасии Онатий, в текущей электронной версии учебника карта уже заменена. Она пояснила это невнимательностью верстальщиков.

Однако в Сети обратили внимание, что эта же карта присутствует и в печатной версии. О судьбе этих книг пока не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в январе в ходе украинского телемарафона в прямом эфире вышел сюжет, в котором была продемонстрирована карта с Крымом в составе России. После инцидента в соцсетях пользователи написали, что «Рада» ограничила возможность перематывать эфир назад.

До этого Европарламент опубликовал в социальной сети Х географическую карту России, где в её составе присутствовал Крымский полуостров. Но уже вскоре «утренняя инфографика» была удалена и появилось извинение за допущенную «оплошность».