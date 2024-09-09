Москва, 9 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной ведущего КВН Александра Маслякова. Текст соболезнований опубликован на сайте Кремля.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград

«Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И, конечно, его имя неразрывно связано с Клубом весёлых и находчивых», — сказано в сообщении президента.

Как отметил российский лидер, благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединив одарённую молодёжь и заслужив всенародную популярность.

Глава государства подчеркнул, что светлая память об Александре Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, а также многочисленных поклонников его творчества.

В заключение президент выразил глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким ведущего.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых». Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей. Ожидается, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов предложил увековечить память бессменного ведущего КВН. Он отметил, что через некоторое время можно будет подать заявку на установку мемориальной доски возле дома Маслякова. Депутат полагает, что появятся и другие предложения об увековечении памяти ведущего КВН.