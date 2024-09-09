Москва, 9 сентября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. У заслуженного артиста России Гоши Куценко образовался долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщают «Известия».

Павел Кашаев/Global Look Press

Согласно их данным, сумма долга артиста составила около 700 тыс. рублей. Последнее налоговое начисление на его счёт пришло 9 сентября и составило 267 тыс. рублей. Сумма всей задолженности актёра — 693 тыс. рублей.

Как отмечается в публикации, налоговая служба уже заблокировала счета ООО «Арт Волна», в котором доля Куценко составляется 49%. Ещё в 2022 и 2023 годах кредитор хотел обратиться в суд, чтобы потребовать признания компании банкротом. Помимо этого, с апреля 2024 года за артистом числятся 60 штрафов ГИБДД, общая сумма которых составляет 48 тыс. рублей. Большая часть из них выписана за превышение скорости.

Как сообщало ИА Регнум, капитана московского футбольного клуба «Локомотив» и полузащитника сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток из-за 703 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Уточнялось, что сумма штрафов составила 642 тыс. рублей. Сроки оплаты уже истекли, из-за чего Баринова могут оштрафовать в двойном размере.

Ранее перешедший из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро бразилец Малком оставил в России 60 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму в 64 тыс. рублей. Документы о его многочисленных просроченных задолженностях были направлены в Федеральную службу судебных приставов, в то время как сам Малком улетел в Саудовскую Аравию.