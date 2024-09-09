Москва, 9 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Ведущего КВН Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили в окружении Маслякова.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — приводит ТАСС слова источника из окружения ведущего.

При этом дата прощания и похорон на данный момент уточняется.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых». Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.

Также сообщалось, что Масляков в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. Телеведущий давно не общался с журналистами и всё время проводил с семьёй. В сезоне Высшей лиги 2022 года Масляков провёл только две игры, а в 2023 году не участвовал в съёмках.

В свою очередь глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов предложил увековечить память бессменного ведущего КВН. Он отметил, что через некоторое время можно будет подать заявку на установку мемориальной доски возле дома Маслякова. Депутат полагает, что появятся и другие предложения об увековечении памяти ведущего КВН.