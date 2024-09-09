Москва, 9 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. С июня по август 2024 года в России купили пять миллионов декалитров (дал) игристого вина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Виталий Тимкив/РИА Новости

Как отмечается в публикации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,6%. Согласно данным статистики, с 2017 года продажи игристых вин летом этого года стали рекордными. Например, за тот же период в 2017 году россияне приобрели чуть более трёх миллионов дал игристого. Производство этого вида алкогольных напитков тоже оказалось максимальным за восемь лет. В стране выпустили 4,1 миллиона дал игристого вина. Летом 2017 года показатель был почти в два раза меньше и составлял 2,4 миллиона дал.

В материале указано, что одной из причин зафиксированного статистикой роста является восстановление рынка.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, несмотря на рост, рынок игристых вин пока далёк от показателей 2010–2011 годов. По его словам, в то время производство этих напитков составляло около 22 миллионов дал ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 1 июня 2024 года торговлю алкогольными напитками на летних верандах кафе и ресторанов. В документе уточняется, что обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии.